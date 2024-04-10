Пес, "проваливший" экзамен в полицейской академии, стал звездой спасательных операций

Роджер, лабрадор-ретривер, который "завалил" экзамен в полицейской академии за то, что был слишком игривым и дружелюбным, завоевал сердца на Тайване, где он помогал спасателям после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего на прошлой неделе.