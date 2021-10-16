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При разминировании теплохода в Крыму обезвредили свыше 15 тыс. боеприпасов

При разминировании теплохода в Крыму обезвредили свыше 15 тыс. боеприпасов

Более 15 тыс. боеприпасов обезвредили специалисты МЧС при разминировании теплохода «Жан Жорес», затопленного в годы Великой Отечественной войны у берегов Крыма, передает 16 октября пресс-служба МЧС РФ.

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