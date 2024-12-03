Главы Белоруссии и России не будут принимать заявления о развитии СГ

МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин не планируют на предстоящем 6 декабря в Минске заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства принимать какое-то особое заявление о стратегии развития Союзного государства, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.