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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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О странностях визита канцлера в Поднебесную

О странностях визита канцлера в Поднебесную

Нынешние европейские лидеры какие-то необучаемые. Ну или являются биологическими дронами с несложной операционной системой и всего одной простенькой программой, которую условно можно назвать «Украина».

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Комментарии
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александр александров
Как игрушка&quot;Балванчик&quot;))))
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12 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Ливерный тухлый олух и в Китае обосрался как анька бербочка в индии.
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3 час.
Алексей Павлов
Европейцы они сейчас все сплошь такие. Чему удивляться?!  Им хозяин приказал, вот они молотят. что приказано, не думая о последствиях.
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1 час.

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