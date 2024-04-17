Нынешние европейские лидеры какие-то необучаемые. Ну или являются биологическими дронами с несложной операционной системой и всего одной простенькой программой, которую условно можно назвать «Украина».
О странностях визита канцлера в Поднебесную
Комментарии
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александр александров
Как игрушка"Балванчик"))))
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12 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Ливерный тухлый олух и в Китае обосрался как анька бербочка в индии.
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3 час.
Алексей Павлов
Европейцы они сейчас все сплошь такие. Чему удивляться?! Им хозяин приказал, вот они молотят. что приказано, не думая о последствиях.
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1 час.
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