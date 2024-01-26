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Директор управляющей компании в Краснодаре присвоил 9 миллионов: вместо 2 лет условно - колония

Директор управляющей компании в Краснодаре присвоил 9 миллионов: вместо 2 лет условно - колония

Гособвинитель прокуратуры Центрального округа Краснодара обращался с апелляционным представлением в Краснодарский краевой суд.

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