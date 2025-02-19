Орбакайте настигла судьба Джанабаевой — скоро все забудут

Певица не теряет присутствия духа и берет пример с коллеги. Кристина Орбакайте Социальные сетиПосле того как Кристина Орбакайте перестала работать в России, концертов у нее становится всё меньше, а свободного времени — всё больше.
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