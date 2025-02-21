Появилось видео ДТП с каршерингом, который столкнулся с авто и опрокинулся на крышу

Накануне вечером на перекрестке улиц Назарбаева и Павлюхина 25-летний девушка-водитель за рулем каршеринга Chery Tiggo выехала на перекресток на красный сигнал светофора и влетела в автомобиль Mitsubishi Galant, за рулем которого находился 33-летний мужчина.
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