Появилось видео ДТП с каршерингом, который столкнулся с авто и опрокинулся на крышу

Накануне вечером на перекрестке улиц Назарбаева и Павлюхина 25-летний девушка-водитель за рулем каршеринга Chery Tiggo выехала на перекресток на красный сигнал светофора и влетела в автомобиль Mitsubishi Galant, за рулем которого находился 33-летний мужчина.