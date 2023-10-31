Собянин: На форуме «Россия» Москва покажет инновационные проекты для регионов

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года С 4 ноября в Москве на ВДНХ начнется проведение международной выставки-форума «Россия», о чем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
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