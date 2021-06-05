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Сын Чапкиса, улетевший с семьей на Гавайи, засветил роскошный номер с террасой: "Высокий этаж, окна в пол..."

Сын Чапкиса, улетевший с семьей на Гавайи, засветил роскошный номер с террасой: "Высокий этаж, окна в пол..."

Сын судьи из "Танців з зірками" Григрия Чапкиса, Грег, наслаждается сейчас отпуском на Гавайях 42-летний Грег, как известно, уже длительное время живет в США, куда переехал с матерью, бывшей ученицей и женой Григория Николаевича, еще в 80-х.

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