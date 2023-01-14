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Постпред РФ при ООН Небензя: Москва не преследует цель разрушения государственности и деукраинизации Украины

Постпред РФ при ООН Небензя: Москва не преследует цель разрушения государственности и деукраинизации Украины

Москва не преследует цель разрушения государственности и деукраинизации Украины. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Василий Небензя, постоянный представитель Российской Федерации при ООН.

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