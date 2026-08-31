Певица МакSим исполнила фрагмент песни Хании Фархи

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Певица МакSим (Марина Абросимова) в новом выпуске юмористического шоу «Книжный клуб» исполнила фрагмент песни «Әлдермешкә кайтам әле» – одной из наиболее известных в репертуаре народной артистки Татарстана и Башкортостана Хании Фархи.