Певица МакSим исполнила фрагмент песни Хании Фархи

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Певица МакSим (Марина Абросимова) в новом выпуске юмористического шоу «Книжный клуб» исполнила фрагмент песни «Әлдермешкә кайтам әле» – одной из наиболее известных в репертуаре народной артистки Татарстана и Башкортостана Хании Фархи.
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