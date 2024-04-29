Инцидент в Кодру: Женщина оставила мусор в поле и уехала

В Кодру произошел экологический инцидент, который вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. На видео, опубликованном одним из местных жителей, видно, как женщина выбрасывает мешки с мусором прямо посреди поля.
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