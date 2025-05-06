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Шойгу: закулисные игры Запада обернулись катастрофой для Европы

Шойгу: закулисные игры Запада обернулись катастрофой для Европы

В статье, опубликованной в «Российской газете», секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что попытки западных демократий скрытно направить агрессивные устремления нацистской Германии в сторону Советского Союза завершились провалом и привели к трагическим последствиям для Европы.

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