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Глава Госдепа США Блинкен: Запад адаптирует помощь Украине и настроен на ее «успех на поле боя»

Глава Госдепа США Блинкен: Запад адаптирует помощь Украине и настроен на ее «успех на поле боя»

Западные страны адаптируют помощь Украине и настроены на ее «успех на поле боя». Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал Энтони Блинкен, руководитель Госдепартамента Соединенных Штатов.

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