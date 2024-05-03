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Лидер "Коррозии Металла" Паук обвинил нижегородских полицейских в краже 6 бутылок элитной водки

Лидер "Коррозии Металла" Паук обвинил нижегородских полицейских в краже 6 бутылок элитной водки

Старейший трэш-метал коллектив страны продолжает выжимать по-максимуму внимания СМИ из нижегородского инцидента, когда концерт "Коррозии Металла" разогнали силовики из-за демонстрации нацистской символики.

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