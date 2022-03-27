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Капризов сделал дубль, став 2-й звездой матча с «Коламбусом». У него 80 очков в 62 играх

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил две шайбы в матче чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:2 ОТ) и был признан второй звездой.

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