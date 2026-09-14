Внешние силы навязывают Грузии русофобию для создания проблем — Кобахидзе

Внешние силы пытаются искусственно навязать грузинскому обществу русофобию для создания политических и экономических проблем в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 14 сентября в эфире телеканала «Рустави 2».
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