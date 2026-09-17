Метелев: 250 участников МФМ записались в гуманитарные миссии до конца 2026 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. 250 участников Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге записались в Международный добровольческий резерв для участия в гуманитарных миссиях в разных странах до конца 2026 года.
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