Волна демобилизации солдат срочной службы пройдет на Украине в ближайшее время

Светлейший

Очередная волна могилизации хахлявых... Скоро все хахлухи останутся недоенными, некому будет обслуживать. Даже не знаю что заставляет этих "вукраиньцев" дохнуть за хотелки зеленьских-порошенко и прочих "щирых вукгаиньцев"? Испоганили страну, разрушили промышленность, науку, уничтожается генофонд, а эти "Хэрои" пополняют ряды "небесных сотен", число которых исчисляется уже тысячами...