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Волна демобилизации солдат срочной службы пройдет на Украине в ближайшее время

Волна демобилизации солдат срочной службы пройдет на Украине в ближайшее время

На Украине пройдет волна демобилизации солдат срочной службы, отслуживших установленные сроки. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире «Украинского радио».

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Комментарии
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Светлейший
Очередная волна могилизации хахлявых... Скоро все  хахлухи останутся недоенными, некому будет обслуживать. Даже не знаю что заставляет этих &quot;вукраиньцев&quot; дохнуть за хотелки зеленьских-порошенко и прочих &quot;щирых вукгаиньцев&quot;? Испоганили страну, разрушили промышленность, науку, уничтожается генофонд, а эти &quot;Хэрои&quot; пополняют ряды &quot;небесных сотен&quot;, число которых исчисляется уже тысячами...
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