На Украине пройдет волна демобилизации солдат срочной службы, отслуживших установленные сроки. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире «Украинского радио».
Волна демобилизации солдат срочной службы пройдет на Украине в ближайшее время
Комментарии
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Светлейший
Очередная волна могилизации хахлявых... Скоро все хахлухи останутся недоенными, некому будет обслуживать. Даже не знаю что заставляет этих "вукраиньцев" дохнуть за хотелки зеленьских-порошенко и прочих "щирых вукгаиньцев"? Испоганили страну, разрушили промышленность, науку, уничтожается генофонд, а эти "Хэрои" пополняют ряды "небесных сотен", число которых исчисляется уже тысячами...
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