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2 человека погибли и 20 пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье

2 человека погибли и 20 пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье

Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 муниципальных округах.2 человека погибли и 20 пострадали в результате массированной атаки беспилотников на Московскую область.

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