«Стараюсь жить не народными праздниками»: Бари Алибасов-младший рассказал, как встретит Новый год

Бари Алибасов-младший рассказал, что встретит Новый год в офисе. Об этом он сообщил «Страстям». Новый год уже наступил в Петропавловске-Камчатском, а центральные регионы России еще готовятся встретить праздник.
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