Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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«Стараюсь жить не народными праздниками»: Бари Алибасов-младший рассказал, как встретит Новый год

«Стараюсь жить не народными праздниками»: Бари Алибасов-младший рассказал, как встретит Новый год

Бари Алибасов-младший рассказал, что встретит Новый год в офисе. Об этом он сообщил «Страстям». Новый год уже наступил в Петропавловске-Камчатском, а центральные регионы России еще готовятся встретить праздник.

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Комментарии
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ВР
Вера Роднова
Кому интересен этот идиот?Вот нам Россиянам похрен где и как. Не марайте интернет.
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18 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Согласна.чихнут и в интернет чтобы не забыли
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4 час.

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