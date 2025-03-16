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Царьград

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Рубио представил план по урегулированию конфликта: Он состоит из двух этапов — А и Б

Рубио представил план по урегулированию конфликта: Он состоит из двух этапов — А и Б

Марко Рубио заявил, что процесс прекращения российско-украинского конфликта сталкивается с "некоторыми сложностями" из-за его продолжительности и протяжённости линии фронта.

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