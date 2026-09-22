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Регионы России

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В Москве объявлено экстренное предупреждение в связи с непогодой 22 сентября

В Москве объявлено экстренное предупреждение в связи с непогодой 22 сентября

В Москве на 22 сентября с 15:00 до 22:00 объявлено экстренное предупреждение в связи с прогнозируемыми дождями, грозами и порывами ветра до 15 метров в секунду.

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