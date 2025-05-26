Новые спорткомплексы с бассейнами появятся на юго-востоке и востоке Москвы

Два новых спортивных комплекса построят в столице в ближайшие годы. Один появится в районе Выхино-Жулебино (на пересечении улиц Привольной и Авиаконструктора Миля), другой — в районе Восточный (улица 9 Мая, владение 28).
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