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Новые спорткомплексы с бассейнами появятся на юго-востоке и востоке Москвы

Новые спорткомплексы с бассейнами появятся на юго-востоке и востоке Москвы

Два новых спортивных комплекса построят в столице в ближайшие годы. Один появится в районе Выхино-Жулебино (на пересечении улиц Привольной и Авиаконструктора Миля), другой — в районе Восточный (улица 9 Мая, владение 28).

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