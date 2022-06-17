Один из самых парадоксальных, оригинальных и нетривиальных сюжетов в кровавой оперетке, в которую превратили за последнюю треть века бывшую УССР, цветущую, «прекрасну и сильну», как пелось в её гимне когда-то, это позиция левых сил во всем этом.