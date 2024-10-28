🇺🇦Кадры первых минут после поражения блиндажа укронацистов ракетно-артиллерийским ударом, где-то на просторах СВО🔥 #ВСУ #ЗСУ #Артиллерия #ВСРФ #СВО.
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🇺🇦Кадры первых минут после поражения блиндажа укронацистов ракетно-артиллерийским ударом, где-то на просторах СВО🔥 #ВСУ #ЗСУ #Артиллерия #ВСРФ #СВО.
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