Отказ от объявлений "только для славян" объяснили в ЦИАН

Сейчас люди с неславянской внешностью «не получают лучшего сервиса». Объявления, в которых предлагается сдать квартиру только славянам, приведут к тому, что общество скатится обратно к прошлым векам, к дискриминации по расе и национальности.
Сейчас люди с неславянской внешностью «не получают лучшего сервиса». Объявления, в которых предлагается сдать квартиру только славянам, приведут к тому, что общество скатится обратно к прошлым векам, к дискриминации по расе и национальности.
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