Журнал «Профиль»

13 245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Отказ от объявлений "только для славян" объяснили в ЦИАН

Отказ от объявлений "только для славян" объяснили в ЦИАН

Сейчас люди с неславянской внешностью «не получают лучшего сервиса». Объявления, в которых предлагается сдать квартиру только славянам, приведут к тому, что общество скатится обратно к прошлым векам, к дискриминации по расе и национальности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх