Какие три задачи решает взятие Торецка (Дзержинска) 🔺Западные эксперты официально попрощались с украинским Торецком и сообщили, что российская армия достигла самых северных окраин города.
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Какие три задачи решает взятие Торецка (Дзержинска) 🔺Западные эксперты официально попрощались с украинским Торецком и сообщили, что российская армия достигла самых северных окраин города.
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