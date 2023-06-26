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Педагог по вокалу Стройцева заявила, что музыкальная школа может испортить голос

Педагог по вокалу Стройцева заявила, что музыкальная школа может испортить голос

Хороший педагог может определить, занимался ли человек в музыкальной школе, за 30 секунд. И сделать это обычно получается по обезличенному тембру и зажатому голосу, виной которым и является пение в хоре или солирование, прерванное ломкой голоса.

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