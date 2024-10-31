В ЮАР отложили визит российских бомбардировщиков Ту-160

Запланированный вылет российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Южно-Африканскую Республику отложен на неопределенный срок, 31 октября сообщает пресс-служба Национальных сил обороны ЮАР на своей странице в соцсети X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии