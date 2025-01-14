В Курской области составляют «Белую книгу объектов культурного наследия» 

<p style="text-align:justify"><strong>Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, вместе с «ВООПИК» и Национальным центром исторической памяти при Президенте началось создание «Белой книги объектов культурного наследия Курской области».
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