Защитников приграничных регионов хотят уравнять в правах с бойцами СВО

Госдума на пленарном заседании 21 июля приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о распространении на участников КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях гарантий, действующих для участников СВО.
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