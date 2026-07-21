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Парламентская газета

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Защитников приграничных регионов хотят уравнять в правах с бойцами СВО

Защитников приграничных регионов хотят уравнять в правах с бойцами СВО

Госдума на пленарном заседании 21 июля приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о распространении на участников КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях гарантий, действующих для участников СВО.

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