Житель Сочи сломал четыре городские сирены, чтобы его жена не нервничала. За это его оштрафовали на 67 тысяч рублей.
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