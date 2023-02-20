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В Еврокомиссии назвали спекуляцией расследование Херша о терактах на "Северных потоках"

В Еврокомиссии назвали спекуляцией расследование Херша о терактах на "Северных потоках"

В Еврокомиссии (ЕК) назвали спекуляцией статьи американского журналиста Сеймура Херша о том, что такраты на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" якобы устроили США при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО Baltops.

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