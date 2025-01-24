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Приднестровье: уголь закончится к февралю, энергетический кризис неизбежен

Приднестровье: уголь закончится к февралю, энергетический кризис неизбежен

Лидер Приднестровья предупредил о грядущем энергетическом кризисе: запасы угля в непризнанной республике иссякнут к середине февраля, оставив регион без необходимых энергоресурсов.

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