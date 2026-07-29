Отец 100 детей и богатейший человек: Павла Дурова объявили в международный розыск по делу о терроризме

Отец 100 детей и богатейший человек: Павла Дурова объявили в международный розыск по делу о терроризмеЧто произошло? ФСБ России предъявила основателю Telegram Павлу Дурову обвинение по статье о содействии террористической деятельности в рамках уголовного дела.