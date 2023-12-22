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Силовики попытались сорвать вторую «голую» вечеринку Ивлеевой

Силовики попытались сорвать вторую «голую» вечеринку Ивлеевой

Силовики ворвались в клуб Mutabor после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. В тот момент, когда правоохранители пришли в клуб, там должна была начаться вторая часть вечеринки.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Участники вечеринки просто показали до какой степени они все придурки. Ведь существуют  же нудистские пляжи - там так вообще голые ходят. Вопрос в том что уместно, а что  нет, но похоже им это уже не ведомо.
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7 час.
v
vasyn
А что за формулировка — попытались?
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7 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Стареют звездушки, &quot;гуляют&quot; мозги - вот и отрываются напоследок повеселить себя и окружающих, чего скромничать-то - зарабатывают нормально, не сильно утомились - не мешки же таскают! Опять же - тело показать после подтяжек-перетяжек, пусть молодняк обзавидуется!
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6 час.

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