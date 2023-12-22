Силовики попытались сорвать вторую «голую» вечеринку Ивлеевой

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Участники вечеринки просто показали до какой степени они все придурки. Ведь существуют же нудистские пляжи - там так вообще голые ходят. Вопрос в том что уместно, а что нет, но похоже им это уже не ведомо.