Видите это довольное лицо? Только приехала в РФ и пулей получила полный дотационный комплект из наших с вами денег.

Александр Рожков Потерпите дарагия товарищи! Русский Мир строим! А я знаю, кому надо сказать спасибо за это. Но не скажу. Вот.

Natalia Ivanova "Наше" правительство полностью охренело! Со "святой "обязанностью Путина, натащили в Россию тушки светлоокие и в задницу их лижут. Это называется скотством по отношению и к России и тем более к русским.