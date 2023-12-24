Видите это довольное лицо? Только приехала в РФ и пулей получила полный дотационный комплект из наших с вами денег.

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Закон и Порядок

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Благополучная Адаптация: Палестинская Семья в России Необычный случай, привлекший внимание общественности: беженка из Палестины, прибывшая в Россию со своей семьёй, получила сертификат на материнский капитал.

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Комментарии
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Александр Рожков
Потерпите дарагия товарищи! Русский Мир строим! А я знаю, кому надо сказать спасибо за это. Но не скажу. Вот.
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9 час.
Natalia Ivanova
&quot;Наше&quot; правительство полностью охренело! Со &quot;святой &quot;обязанностью Путина, натащили в Россию тушки светлоокие и в задницу их лижут.  Это называется скотством по отношению и к России и тем более к русским.
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7 час.
А
Александр
Это точно. Лицемерие и показуха зашкаливают. Пусть даже назло Кедми.
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7 час.

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