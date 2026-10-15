Brazil's Senate approved a constitutional amendment to reduce the workweek to five days just 11 days before the presidential runoff election.
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