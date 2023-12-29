После "голой" вечеринки отменены концерты Лолиты Милявской на январь и февраль

Перенесена и премьера фильма-концерта Анны Асти, от выступления которой отказались в ЕкатеринбургеБез новогодних концертов после участия в "голой" вечеринке осталась популярная исполнительница Лолита Милявская.
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