Рогов высмеял обещания Зеленского восстановить энергоснабжение к концу года

МОСКВА, 20 июня, ФедералПресс. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в условиях ограниченных ресурсов киевский режим в первую очередь будет снабжать электроэнергией предприятия военной промышленности.