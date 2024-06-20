Рогов высмеял обещания Зеленского восстановить энергоснабжение к концу года

МОСКВА, 20 июня, ФедералПресс. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в условиях ограниченных ресурсов киевский режим в первую очередь будет снабжать электроэнергией предприятия военной промышленности.
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