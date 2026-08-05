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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» и Винисиус добились значительного прогресса в переговорах по контракту, но еще не договорились

Marca рассказала о результатах встречи между представителями « Реала » и Винисиуса Жуниора . Сегодня стороны обсудили продление контракта, истекающего летом 2027 года.

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