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«Нефтехимик» подписал новый контракт с Митякиным до 2026 года

«Нефтехимик» подписал новый контракт с нападающим Евгением Митякиным. Срок соглашения рассчитан до 30 апреля 2026 года.

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