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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Amazon Fire TV стали первыми телевизорами со встроенным ИИ-генератором изображени...

Amazon Fire TV стали первыми телевизорами со встроенным ИИ-генератором изображенийКомпания Amazon объявила о запуске функции генератора изображений на основе искусственного интеллекта для пользователей ТВ-брелоков Fire TV Stick 4K Max второго поколения и серии телевизоров Fire TV Omni QLED на территории США.

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