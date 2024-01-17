Amazon Fire TV стали первыми телевизорами со встроенным ИИ-генератором изображени...

Amazon Fire TV стали первыми телевизорами со встроенным ИИ-генератором изображенийКомпания Amazon объявила о запуске функции генератора изображений на основе искусственного интеллекта для пользователей ТВ-брелоков Fire TV Stick 4K Max второго поколения и серии телевизоров Fire TV Omni QLED на территории США.