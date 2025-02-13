В Иране показали барражирующий боеприпас, запускаемый с подводного дрона 

Подводный аппарат запускает иранский полностью автономный барражирующий боеприпас / © Iranian Ministry of Defense Иранские военные заявили, что, в отличие от большинства дронов, этот боеприпас полностью автономный.
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