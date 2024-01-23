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Биолог Опарин объяснил, когда обычное подсолнечное масло без запаха вредит здоровью

Биолог Опарин объяснил, когда обычное подсолнечное масло без запаха вредит здоровью

Обычное подсолнечное масло без запаха производят холодным и горячим отжимом. То, что продается в магазинах по бюджетным ценам, сделано, как правило, последним способом: он позволяет выжать из сырья все до последней капли.

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