Биолог Опарин объяснил, когда обычное подсолнечное масло без запаха вредит здоровью

Обычное подсолнечное масло без запаха производят холодным и горячим отжимом. То, что продается в магазинах по бюджетным ценам, сделано, как правило, последним способом: он позволяет выжать из сырья все до последней капли.
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