Депутат Рады обвинил Порошенко в лицемерии

Обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский обвинил бывшего украинского президента Петра Порошенко в лицемерии из-за его разного поведения с Владимиром Зеленским и Виктором Януковичем.
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