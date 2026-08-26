Сколько я ем они знают, сколько я должен уплатить налогов они знают, сколько раз я зашёл в телеграмм и что читал они знают,а если что то тебе нужно, welcome to очереди Донецкая группа новостей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сколько я ем они знают, сколько я должен уплатить налогов они знают, сколько раз я зашёл в телеграмм и что читал они знают,а если что то тебе нужно, welcome to очереди Донецкая группа новостей.
Свежие комментарии