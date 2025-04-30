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Царьград

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Переговоры зашли в тупик: Для мира на Украине нужен личный контакт Путина и Трампа – Bloomberg

Переговоры зашли в тупик: Для мира на Украине нужен личный контакт Путина и Трампа – Bloomberg

Однако Вашингтон продолжает прилагать усилия для достижения прогресса, сообщил источник.Переговоры между сторонами зашли в тупик, и для дальнейшего продвижения к мирному урегулированию необходима личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

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