Переговоры зашли в тупик: Для мира на Украине нужен личный контакт Путина и Трампа – Bloomberg

Однако Вашингтон продолжает прилагать усилия для достижения прогресса, сообщил источник.Переговоры между сторонами зашли в тупик, и для дальнейшего продвижения к мирному урегулированию необходима личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Bloomberg.
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