В гарнизонах РВСН подготовлены места для крещенских купаний, оборудованные безопасными подходами и спусками к воде

18 января подмосковной Власихе, в штабе Ракетных войск стратегического назначения, будет совершен крестный ход от Патриаршего подворья РВСН – храма Преподобного Илии Муромца до крещенской купели.
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